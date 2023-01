Lkw im Graben führt zu langen Staus

Im Feierabendverkehr am Donnerstag kam es auf und an der B 54 zu teils massiven Behinderungen. Grund war ein verunglückter Lkw. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Ein Verkehrsunfall hat am späten Donnerstagnachmittag zu einer Komplettsperrung der B 54 zwischen der Auffahrt Ochtrup/Heek und der Autobahn geführt. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Ein Lkw war aus noch ungeklärter Ursache gegen 14.45 Uhr in den Straßengraben geraten. Nähere Angaben zum Fahrer des Lastwagens machte die Polizei nicht. Für die Bergung des Lkw wurde die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen von 17 bis 21 Uhr voll gesperrt. Es bildeten sich teils kilometerlange Rückstaus auf der Autobahn, auf der B 54 wie auch an der Gronauer Straße im Bereich der Kreuzung der ehemaligen Gärtnerei Böking.