Luft für die Schweinebauern wird immer dünner

Ochtrup

Das Fleisch wird im Discounter günstiger, was die Bauern mal so gar nicht erfreut. Der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsverbands, Thomas Ostendorf, empfindet das Verhalten des Lebensmitteleinzelhandels sogar als eine Farce. An die eigenen Margen würden Aldi und Co. nicht rangehen.

Von Alex Piccin