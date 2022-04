Luftschutzkeller weckt Erinnerungen

Ochtrup

Als Walter Feldeverts Elternhaus Ende der 1930er Jahre an der Parkstraße gebaut wurde, war die Errichtung eines Luftschutzkellers vorgeschrieben. Er wurde auch genutzt im Zweiten Weltkrieg. Heute erinnern sich Walter Feldevert und Maria Westermann an die damalige Zeit, die durch den Ukraine-Krieg an Aktualität gewonnen hat.

Von Anne Steven