„Luschen-Jäger“ punktet mit derbem Humor

Ochtrup

Einwohner von Ochtrup und Langenhorst mussten sich am Samstagabend beim Auftritt von „Ausbilder Schmidt“ in der Gaststätte Sandmann in Welbergen ganz schön warm anziehen. Der bekannte Comedian in Stiefeln, Kampfhose, olivem T-Shirt, dunkler Sonnenbrille und rotem Barrett hatte sich genau über die ach so beliebten Scharmützel unter den Töpferstädtern informiert – und punktete ordentlich „im Dorf“. Nur die Emsländern kamen noch etwas schlechter weg, wenn der ewige Obergefreite so richtig im Befehlston austeilte und dem verbreiteten Luschen-Virus den Lachkampf ansagte.