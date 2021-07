Mähdrescher gerät in der Wester in Brand

Zu einem Fahrzeugbrand ist die Freiwillige Feuerwehr am frühen Donnerstagabend ausgerückt. Eine Landmaschine hatte in der Wester Feuer gefangen.

Beim Brand eines Mähdreschers in der Wester ist lediglich die Landmaschine und keine Person zu Schaden gekommen.

Aus bisher ungeklärter Ursache entzündete sich am Donnerstag um 19.40 Uhr auf einem Kornfeld in der Wester, nahe des Materiallagers der Bundeswehr, ein Mähdrescher. Er habe nur einen lauten Knall gehört und dann jede Menge Rauch gesehen, zitierte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr, Michael Reinker, den Fahrer der großen Landmaschine. Der hatte sich glücklicherweise schnell in Sicherheit bringen können. Die herbeieilenden 21 Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres. „Gott sei Dank war es windstill und die Flammen haben nicht auf das nur zum Teil abgeerntete Feld übergegriffen. Es soll ein Sachschaden von rund 15 000 Euro entstanden sein“, informierte Michael Reinker.