Mähdrescher verursacht Flächenbrand

Zwei Einsätze der Wehr am Samstag

In der Wester-Bauerschaft brannte diese Ackerfläche fast gänzlich ab, nachdem ein Mähdrescher (im Bild unten) in Brand geraten war. Der Wehr gelang es, ein Übergreifen auf benachbartes Waldgebiet zu verhindern.

Vollalarm für die Ochtruper Feuerwehr am Samstagmittag: Um 12.51 Uhr war den Blauröcken der Brand eines Mähdreschers auf einem Getreidefeld in der Bauerschaft Wester gemeldet worden. Dem ausrückenden Löschzug wurde schon bei Eintreffen klar, dass er allein überfordert war. „Nicht nur der Drescher selber stand in Flammen, sondern auch Teile des abgeernteten Getreidefeldes“, erläuterte ein Sprecher der Wehr.