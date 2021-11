Mahnende Revue am Synagogenstandort

Nach einem Gedenken der Reichspogromnacht vor 83 Jahren durch Bürgermeisterin Christa Lenderich am Standort der ehemaligen Synagoge am Kniepenkamp, Hintereingang der Verbund-Sparkasse, findet am gleichen Ort am Dienstag (9. November) um 19.30 eine mahnende Revue statt.

Beginnend in der Renaissance spannt sich der Bogen dieser „Mahnenden Revue“ bis in die Zeit des Hakenkreuzes. Sie ist emotional, erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ist keine wissenschaftliche Abhandlung – sie möchte ein Denkanstoß sein, heißt es in einer Ankündigung. Vielleicht gibt die Revue Gelegenheit, sich weiter in die Materie zu vertiefen und den Antisemitismus in sich, in der Gesellschaft und auch im Karneval zu bekämpfen.

Ein informatives Programm mit unterhaltsamen Momenten erwartet Ochtruper Bürgerinnen und Bürger zusammengesetzt aus Literarischem, Historischem, Erzählendem, Liedern, Schlagern, Chansons und virtuoser Klaviermusik. Von und mit Brigitte Sondermeier (Lesung), Igor Kirillov (Klavier), Burkard Sondermeier, (Texte, Lieder, Chansons) vom Kunsthaus Seelscheid-Neunkirchen. Der Besuch der Gedenkveranstaltung ist kostenfrei, der Veranstalter bittet um Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften.