Die Coronazeit hat auch positive Seiten: „Man findet wieder zu sich selbst“

Geboostert, getestet – und los: Die Frauenhilfe hat zusammen Weihnachten gefeiert. Wie war das Jahr sonst? Das Tema um Gertrud Kubitza und das drei „Frauen vor Ort“ blicken auf Bitte dieser Zeitung zurück. Besonders Menschen, die allein leben sind und deren Kinder nicht in der Nähe wohnen, hätten sich oft einsam gefühlt und seien für jedes Gespräch dankbar gewesen.

Gertrud Kubitza ist Teamsprecherin der evangelischen Frauenhilfe in Ochtrup. Diese Aufgabe nimmt sich mit Herzblut wahr – gemeinsam mit ihrer Vertreterin Renate Winter und den Teamkolleginnen Hermine Mittelstädt, Christa Neuenfeldt und Gerda Schlamann. An diesem Januarnachmittag trifft sich das Vorstandsteam im Gemeindehaus zu einem Rückblick auf das Jahr 2021. „Kaffee ist gleich durch“, ruft Renate Winter, während die Frauen am Tisch Platz nehmen. „Bei uns gibt es immer Kaffee. Und bei den Treffen unserer Mitglieder auch selbst gebackenen Kuchen“, stellt Hermine Mittelstädt klar.