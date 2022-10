„Man muss die Kinder mögen“

Nach 19 Berufsjahren als Sozialarbeiter geht Rudi Uphoff in Rente. Anlass, auf seine berufliche Laufbahn in der Jugendhilfe zurückzublicken. Da hat sich viel getan. Als er anfing, gab es zum Beispiel noch kein Internet.

„Man sollte gehen, wenn es noch Spaß macht. Und nicht erst dann, wenn einem der Job zum Halse heraushängt.“ „Rudi“ Uphoff, wie der Riesenbecker privat und auch an der Ochtruper Gemeinschaftshauptschule genannt wird, verlässt „seine“ Schule am 31. Oktober, aber eigentlich schon am heutigen Freitag. Der Sozialarbeiter blickt auf 19 manchmal spannende, mitunter emotionale und immer erfüllende Berufsjahre an der heimischen Lehranstalt zurück. Sein ganz persönliches Fazit: „Um diesen Job zu machen, muss man Kinder und Jugendliche mögen. Das ist auch so. Und deshalb bin ich einfach dankbar, das Glück zu haben, den richtigen Beruf ausgewählt zu haben.“