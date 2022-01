Manipulierte TÜV-Plakette kostet jetzt 1200 Euro

Ochtrup/Steinfurt

Gegen eine Zahlung von 1200 Euro an die Aktion Kinderschutz ist am Mittwoch das Verfahren gegen einen 53-jährigen Ochtruper am Amtsgericht Steinfurt eingestellt worden. Ihm war Urkundenfälschung vorgeworfen worden, konkret die bewusste Manipulation der TÜV-Plakette an seinem Fahrzeug. Dies war im Mai vergangenen Jahres bei einer Kontrolle der Polizei bemerkt worden.

