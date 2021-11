Marlen Volkery sichert sich den Titel

Jede Menge Preise und Urkunden galt es, für die Jury der Landesfotoschau in der Villa Winkel zu vergeben. Unter den geehrten Fotografen waren auch einige Talente aus der Töpferstadt vertreten. Ausgerichtet hatten die Meisterschafte „Ochtruper Lichtmaler“.

Landesfotoschau Westfalen in der Villa Winkel

Alle Ochtruper und alle die, die an wirklich interessanten und überraschenden Fotoarbeiten interessiert sind, sollten sich sputen. Noch bis Donnerstag (4. November) sind rund 100 ausgewählte Fotografien in Farbe und schwarz-weiß in den Räumen der Villa Winkel mit Muße und Bereitschaft zur Überraschung zu betrachten. Es handelt sich dabei um eine Auswahl der Fotoarbeiten, die zur Landesfotoschau Westfalen und zum Themenwettbewerb 2021 des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) eingereicht wurden.