Medienkompetenz gezielt erweitern

Die Lamberti-Grundschule und die Bücherei St. Lamberti arbeiten Hand in Hand, um jungen Ochtruper Schülerinnen und Schülern den Umgang mit der Informationsflut und den modernen Medien zu erleichtern.

„Wer kann als Erwachsener in seinem Berufsleben morgens um acht schon mit Lego spielen?“ Olaf Lewejohann, Leiter der Bücherei St. Lamberti, hatte am Donnerstagmorgen richtig „Spaß inne Backen“. Marlies Lütkehermölle, die Leiterin Lamberti-Schule, wurde da noch etwas präziser. „Jeder normale Steinchen-Stapler bekäme Hitzewallungen, wenn er sähe, was hier zur Anwendung kommt. Es handelt sich nämlich um ,Lego-Education‘, mit dem unsere Schüler hier im Forum der Bücherei knifflige Probleme lösen.“