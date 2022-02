Mehr Fahrradstellplätze und Attraktivität

Mittendrin in der Ideenwerkstatt liegt der Ochtruper Bahnhof mit seiner Zugverbindung in Richtung Münster und Enschede. Das Land will diese bis 2030 noch verbessern. „Der Bahnhof wird dadurch in den nächsten Jahren an Attraktivität gewinnen“, ist Jens Rümenapp überzeugt. Wie hoch der künftige Bedarf werde, sei aber nur schwer abzuschätzen. Die Vorgehensweise sei deshalb zunächst, das aktuelle Stellplatzangebot für Fahrräder am Bahnhof von circa 170 auf 400 Stellplätze zu erhöhen.

