27-Jähriger schlug 48-Jährigem mehrfach gegen den Kopf

Der 27-Jährige hatte vor dem Schöffengericht in Rheine gestanden, am 6. Januar einen 48-jährigen Ochtruper in einer Wohnung in der Bee­thovenstraße mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen zu haben, sodass er erhebliche Verletzungen erlitt: Platzwunde, Nasenbeinbruch, Hämatome an beiden Augen, Prellungen und eine Gehirnerschütterung.

