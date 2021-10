Michaela Barkling gibt Vorsitz ab

Die kfd Welbergen muss künftig ohne erste Vorsitzende auskommen. Michaela Barkling hatte im Rahmen der Generalversammlung, an der jetzt 46 Frauen in der Gaststätte Niehuesbernd teilnahmen, ihr Amt abgeben und sich nicht erneut zur Wahl aufstellen lassen.

Die kfd Welbergen muss künftig ohne erste Vorsitzende auskommen. Michaela Barkling hatte im Rahmen der Generalversammlung, an der jetzt 46 Frauen in der Gaststätte Niehuesbernd teilnahmen, ihr Amt abgeben und sich nicht erneut zur Wahl aufstellen lassen.

„Leider fand sich keine Nachfolgerin“, schreibt die Frauengemeinschaft in einem Pressebericht. Die zweite Vorsitzende Jutta Merselt habe aber mitgeteilt, dass das gesamte verbleibende Team die Funktionen der erste Vorsitzenden nun übernehmen werde. Die anstehenden Aufgaben sollen demnach aufgeteilt und das gesamte Team steht als Ansprechpartner für alle Belange der kfd zur Verfügung. Neu in diesen Kreis wurde Kassiererin Christel Welp gewählt, Beisitzerin Birgit Tombült hingegen in ihrem Amt bestätigt.

Mit dem Verlesen der Jahresberichte ließen die Frauen die Höhepunkte in den Jahren 2020 und 2021 wiederaufleben. Allerdings seien diese bedingt durch das Coronavirus sehr überschaubar gewesen, schreibt die kfd. Im Januar 2020 übernahmen die Frauen noch eine Stadtführung durch Ochtrup, auch der Frauenkarneval fand noch statt. Im Februar beteiligte sich die kfd Welbergen zudem am Aschermittwoch der Frauen, organisiert von der kfd St. Lamberti. Die letzte Veranstaltung in 2020 war der Weltgebetstag der Frauen.

Veranstaltungen in 2021

Als erste Veranstaltung in diesem Jahr verzeichnete die kfd Welbergen am 15. Juli ein gemütliches Beisammensein in der Gaststätte Niehuesbernd. Seit Juli beziehungsweise August finden auch die monatlichen Gemeinschaftsmessen mit anschließendem Frühstück und der Seniorennachmittag wieder statt.

Im Vorfeld der Vorstandswahlen verabschiedete Michaela Barkling die beiden langjährigen Bezirkshelferinnen Marlene Römel und Christa Münstermann sowie Mechthild Fislage vom Team zur Vorbereitung von Gottesdiensten. Präsente und Urkunden wurden zudem an 15 langjährige Mitglieder überreicht.

Zum Abschluss wies das Team der kfd Welbergen noch auf die geplante „Weinwanderung rund um Welbergen“ am 29. Oktober (Freitag) und die Adventsfeier für alle Mitglieder am 2. Dezember (Donnerstag) hin.