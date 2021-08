Misthaufen und Abtrockpartys

Die verschiedenen Ferienlager sind bei den Kindern aus Ochtrup sehr beliebt. Doch wer kümmert sich dort eigentlich um die Essenszubereitung? Im Rahmen der Serie „In Ochtruper Töpfe geschaut“ hat das Küchenteam des Mädchenlagers St. Lamberti den WN-Leserinnen und -Lesern einen Einblick in ihren Küchenalltag gewährt.

Viele Ochtruper erinnern sich nur zu gern an sie zurück: die gute alte Lagerzeit. Für zwei Wochen ins Sauerland fahren und dort gemeinsam mit Freunden eine unvergessliche Zeit verbringen. Neben den vielen Abenteuern und spannenden Lageraktivitäten bleibt so manch einem aber auch das Essen in guter Erinnerung.