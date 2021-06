Mit Bohrungen und viel Beton geht es los

Auf dem Gelände der ehemaligen Pestalozzischule wird gerade gebohrt. Aber nicht etwa nach Öl. Auf der Fläche entsteht die neue Feuerwache. Doch bevor die Rohbauarbeiten starten können, ist der nicht unumstrittene Pumpenprüfstand an der Reihe. Und damit dessen Tank im Erdboden versenkt werden kann, muss zunächst gebohrt werden.

14 Meter tief werden die 20 kreisförmig angeordneten Rohre in den Boden gerammt und dann mit Beton verfüllt. 17 sind bereits im Grund verschwunden. An diesem Nachmittag machen sich die Bauarbeiter an die letzten drei Exemplare. Das Konstrukt sorgt dafür, dass der Boden nicht wegsackt, wenn in der Mitte das Erdreich ausgeschachtet wird, um den eigentlichen Pumpenprüfstand – einen Zehn-Meter-Koloss – einzulassen. Der Liefertermin für Letzteren bewege sich voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli, schätzt Bauamtsmitarbeiter Matthias Gertz.

Notwendig wurde kontrovers diskutiert

In der Politik wurde über die Notwendigkeit, besagten Pumpenprüfstand in die neuen Feuerwache zu integrieren, mitunter kontrovers diskutiert. Schlussendlich setzte die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr ihren Wunsch aber durch – zurecht wie Matthias Gertz und auch Bürgermeisterin Christa Lenderich finden.

Die Einsatzkräfte verfügen in Och­trup über elf Feuerlöschkreiselpumpen, „die in regelmäßigen Abstanden geprüft werden müssen, um ihre Funktionssicherheit zu gewährleisten“, fasst Matthias Gertz beim Ortstermin zusammen. Ein Ausfall dieser Pumpen könne im schlimmsten Fall bedeuten, dass ein Löschtrupp beim Brandeinsatz kein Wasser im Strahlrohr habe.

Wie der Leiter der Ochtruper Feuerwehr, Andreas Leusing, bei verschiedenen Treffen und auch in öffentlichen Sitzungen mehrfach ausgeführt habe, gebe es im Kreis Steinfurt bisher keine Möglichkeit, eine vorgeschriebene Leistungsprüfung mit allen Garantiepunkten durchzuführen. In Steinfurt sei lediglich ein mobiler Vakuum-Prüfstand vorhanden. Allerdings würden die Saughöhen hierbei nur simuliert und das Wasservolumen nicht wirklich von der Pumpe gefördert.

Die Arbeiten zum Neubau der Feuerwache sind gestartet. Am Mittwoch standen vorbereitende Arbeiten für den Pumpenprüfstand auf dem Programm. Foto: Anne Steven So soll der Pumpenprüfstand für die neue Feuerwache aussehen. Die Anlage verschwindet vollständig im Erdreich. Darüber befindet sich später die Fahrzeughalle. Foto: Roxler Ingenieurgesellschaft mbH Mit Hilfe eines Drehbohrgerätes wurden Pfähle rund um den künftigen Prüfstand 14 Meter tief in die Erde gerammt. Foto: Anne Steven Insgesamt müssen 20 solcher Betonpfähle eingesetzt werden. Foto: Anne Steven Sind die kreisförmig angeordneten Pfähle einmal im Erdreich verschwunden, Foto: Anne Steven werden mit Beton verfüllt. Bisher wurden für die Maßnahme Mittel in Höhe von etwa 270 000 Euro beauftragt, weitere circa 57 200 Euro werden wohl noch folgen. Foto: Anne Steven Der Innenraum zwischen den Betonsäulen wird später ausgeschachtet. Foto: Anne Steven Der Tank des Pumpenprüfstandes ist ein Zehn-Meter-Koloss. Er wird voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli geliefert und vollständig im Erdreich verschwinden. Foto: Anne Steven

„Durch die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten ist die Fehlerwahrscheinlichkeit gegenüber einem konventionellen Pumpenprüfstand gegebenenfalls höher“, erläutert Matthias Gertz. Eine richtige Prüfung und Dokumentation sei aber unerlässlich. „Das geht alles genau so lange gut, bis etwas passiert“, zeigt Matthias Gertz Verständnis für das Bedürfnis der Freiwilligen Feuerwehr, sich selbst, die Einsätze und damit auch die Menschen in Ochtrup abzusichern.

Darüber hinaus könne der Pumpenprüfstand auch von Feuerwehren im Umkreis – natürlich gegen ein entsprechendes Entgelt – genutzt werden. Die Anschaffungskosten – Gertz geht davon aus, dass diese sich jenseits der 300 000 Euro bewegen werden – ließen sich auf diese Weise zwar nicht in Gänze refinanzieren. Aber die regelmäßigen Prüfungen seien eine Pflicht, die die Feuerwehr derzeit schlichtweg nicht erfüllen könne.

Summe in Relation zur Gesamtinvestition betrachten

„Wenn wir die Feuerwache neu bauen, dann auch vernünftig“, ergänzt Christa Lenderich. Die Investition sei jetzt möglich, da der Pumpenprüfstand nun mal vorab in den Boden eingelassen werde. Zudem müsse man die Summe in Relation zur Gesamtinvestition von circa zehn Millionen Euro sehen. „Wir haben gegenüber der Feuerwehr und unseren Bürgerinnen und Bürgern eine Fürsorgepflicht“, steht für Christa Lenderich außer Frage.

Befindet sich der Pumpenprüfstand an Ort und Stelle, kann es mit dem Rohbau der Fahrzeughalle für die neue Feuerwache weitergehen. Sie soll direkt darüber entstehen. Zwischenzeitlich müssen darüber hinaus noch die Reparaturarbeiten an der denkmalgeschützten ehemaligen Rektoratsschule vorgenommen werden. Dort waren bei Abbrucharbeiten Schäden am Gebäude entstanden.