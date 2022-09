Mit Büro auf dem Hof gestartet

Vor mehr als 100 Jahren wurde die Provinzial-Versicherung in Ochtrup gegründet. Mittlerweile wird die Agentur in vierter Generation geführt. Das Geschäft hat sich mit der Zeit ziemlich gewandelt.

Damals kamen die Kunden noch mit dem Traktor vorgefahren und warteten am Herdfeuer, ehe sie mit Bernhard Büter in dessen Wohnzimmer ihre Versicherungsfragen besprachen: Es ist mehr als 100 Jahre her, dass die Provinzial in Och­trup Fuß fasste. Der Großvater der heutigen Inhaberin Julia Hillejan-Beckmann leitete die erste Geschäftsstelle in seinem Haus an der Brookstraße 42.