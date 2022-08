Mit Drogen unterwegs

Schwerpunktkontrolle an der B 54

Ochtrup

Bei einer Schwerpunktkontrolle auf dem Parkplatz Weiner an der B 54 hat die Polizei am Montag mehrere Personen aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss gefahren sind. Darunter war auch ein Elternpaar mit Kindern an Bord.