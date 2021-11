Mit Toleranz und Respekt

Ochtrup

Im Kindergarten St. Lamberti wird heute St. Martin gefeiert. Ganz bewusst ist das Fest nach dem Heiligen benannt und nicht als Lichter- oder Laternenfest betitel. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass die Kita in Trägerschaft der Kirchengemeinde St. Lambertus ist. Doch auch die muslimischen Familien in der Einrichtung möchten nicht auf St. Martin verzichten.

Von Anne Steven