Einen ersten Einblick in das Schulleben am Gymnasium bekamen jetzt Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen gemeinsam mit ihren Eltern im Rahmen eines Projekttages.

Die Gäste wurden bereits vor Beginn der Veranstaltung musikalisch durch die Bigband des Gymnasiums begrüßt. Schulleiter Olaf Reitenbach versprach ihnen gleich zu Anfang einen spannenden Tag mit vielen Erfahrungen und Erlebnissen.

Unter der Leitung der beiden Moderatorinnen Sabine Bomas und Kirsten Müßen wurden im Anschluss 13 verschiedene Projekte vorgestellt, welche die Schülerschaft und Lehrende des Gymnasiums für die Besucherinnen und Besucher vorbereitet hatten.

Besonders der „Dschungelparcours“ in der Sporthalle erfreute sich großer Beliebtheit, doch auch eine Instrumentenwerkstatt, spektakuläre chemische Experimente oder das Gießen von Siegeln aus Wachs gehörten zu den interessanten Aufgaben, die die Gäste in ihrer ersten „Schulstunde“ am Gymnasium bewältigen durften.

Währenddessen lernten die Eltern die moderne Ausstattung der Klassen- und Fachräume, das Selbstlernzentrum mit einer großen Angebotsvielfalt an Literatur und Medien und individuellen Arbeitsplätzen sowie die Übermittagsbetreuung kennen, wie die Schule in einem Pressebericht schreibt.

Auf viel Interesse stieß auch das Beratungsangebot der Schule. An verschiedenen Stellwänden und in digitalen Präsentationen konnten sich die Gäste zusätzlich über Wettbewerbe, Schulpartnerschaften mit Frankreich und den USA, Kunst-, Literatur- und Musikprojekte und das umfangreiche Sportangebot informieren. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, sich im Elterncafé der Schulpflegschaft zu stärken und Erfahrungsberichten lauschen. Auf Initiative des Schulpflegschaft hin, werden die Elternspenden in Höhe 300 Euro an die Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal weitergeleitet.

Zum Gelingen des Tages trugen getreu dem Schulmotto „Miteinander voneinander lernen” alle bei. Das Engagement aller am Schulleben Beteiligten für diesen herzlichen Empfang wurde dann auch gebührend gelobt, nachdem abschließend auf der Bühne der Aula einige Ergebnisse aus den Projekten präsentiert worden und in einer Fotoshow noch einmal die Eindrücke des Tages zusammengefasst worden waren.

Die Anmeldezeiten des Gymnasiums sind im kommenden Jahr, und zwar vom 14. bis 16. Februar (Montag bis Mittwoch). Weitere Informationen zur Schule finden Interessierte unter www.gymnasium-och­trup.de. Das Gymnasium wies ferner auf eine Infoveranstaltung für die Eltern der Viertklässler hin, die am Montag (29. November) um 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums an der Lortzingstraße 2 stattfindet.