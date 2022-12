Mitgefühl mit den Seeleuten

Ochtrup

In der Radiosendung „Gruß an Bord“ schicken Angehörige Weihnachtsgrüße an ihre Lieben auf hoher See. Als Imke Philipps ein Kind war, lauschte die ganze Familie an Heiligabend den guten Wünschen an die Schiffsbesatzungen – und war froh, gemeinsam in der guten Stube sitzen zu dürfen. Ein Gefühl der Dankbarkeit, das die heutige Pfarrerin immer noch begleitet.