Mitunter echte Detektivarbeit

Vor zehn Jahren ist das Ochtruper Stadtarchiv in die Villa Winkel umgezogen. Historikerin Karin Schlesiger kann aus dieser Zeit viel Spannendes erzählen: Mitunter hat sie echten Spürsinn bewiesen.

Stadtarchiv seit zehn Jahren in der Villa Winkel

Karin Schlesiger ist sei 2011 Stadtarchivarin in Ochtrup. Regelmäßig zeigt sie Schülern, wie Schule vor 100 Jahren aussah.

Seit sie die Geschichte hinter den Figuren auf den Bleiglasfenstern im Konferenzraum kennt, fühlt sich Karin Schlesiger in der Villa Winkel noch wohler. „Ich bin hier gut behütet“, sagt die Stadtarchivarin mit einem Schmunzeln. Denn auf den bunten Scheiben, die einst in der Kapelle des ehemaligen Marienheims ihren Platz hatten, thront unter anderen der Heilige Laurentius. Und der ist nicht nur der Schutzpatron all jener, die beruflich mit Feuer zu tun haben. Als Hüter des Kirchenschatzes steht er auch den Archivaren und Bibliothekaren bei, wie Karin Schlesiger nun – mehr oder minder durch Zufall – herausgefunden hat.