Mobiles Rathaus im Koffer

Der Bürgerkoffer ist in einigen Kommunen bereits im Einsatz. Die Christdemokraten wünschen sich so einen Koffer auch als Service für Ochtrup.

Einen Bürgerkoffer als eine Form eines mobilen Rathauses möchte die CDU auch in der Verwaltung der Töpferstadt etablieren. Ein entsprechender Antrag der Christdemokraten lag jetzt dem Haupt- und Finanzausschuss bei der Sitzung am Mittwoch in der Stadthalle vor. „In dem rund 6000 Euro teuren Koffer befindet sich alles, was für das mobile Verwaltungsangebot benötigt wird“, heißt es in dem Antrag. Dazu gehörten ein Notebook, ein Tintenstrahldrucker, ein Scanner, ein Fingerprintsensor, ein Netzwerkrouter sowie eine Digitalkamera. Der gewünschte Service könne von geschultem Personal direkt bei den jeweiligen Antragstellern durchgeführt werden.

Senioreneinrichtungen

Ziel des Einsatzes eines Bürgerkoffers sei es, Menschen, die nicht mehr mobil seien, oder auch Flüchtlingen vor Ort zu helfen. Mitarbeiter der Verwaltung könnten Bürger zu Hause oder in Senioreneinrichtungen besuchen und ihnen beim Beantragen eines Ausweises, einer Melde-, oder Aufenthaltsbescheinigung helfen. Auch die Anmeldung eines neuen Wohnsitzes sei damit möglich, heißt es in dem Antrag weiter. Den betroffenen Personen könnte auf diese Weise ein persönlicher Besuch im Rathaus erspart werden.

Claudia Fremann von den Freien Wählern befürwortet eine derartige Flexibilität der Verwaltung und denkt dabei auch an eine Entlastung der Bürger aus Welbergen und Langenhorst. Auch Tim Kersting (SPD) kann sich den Bedarf für so einen Koffer in der Töpferstadt durchaus vorstellen.

Kämmerer Roland Frenkert wollte wissen, ob der Koffer auf individuelle Nachfrage oder allgemein eingesetzt werden soll. Sollte es allgemeine Angebote für alle Bürger geben, müsse klar sein, dass in dieser Zeit jemand im Bürgerbüro im Rathaus ausfalle.

Kein „Rathaus to go“

Fremann erklärte, dass sie sich eine offene Bürgersprechstunde mit dem Koffer in den Außenbereichen durchaus vorstellen könnte: „Wir sollten das Projekt nicht zu kompliziert machen.“ Kersting dagegen sagte, dass er nicht für ein „Rathaus to go“ plädiere, sondern dieser Service nur für eingeschränkte Personen vorgehalten werden solle.

Bürgermeisterin Christa Lenderich bot an, dass die Verwaltung erst einmal in Seniorenrichtungen nachfrage, ob es überhaupt Bedarf nach so einem mobilen Angebot gebe. Auch bei anderen Kommunen, die diesen Koffer bereits im Einsatz haben, will sich die Verwaltung erkundigen, wo und wie der Bürgerkoffer genutzt werde.

Franz Scheipers von den Grünen fragte, ob es bereits Nachfragen bei der Verwaltung für einen derartigen Service gegeben habe. Auch das wollen die Verwaltungsmitarbeiter jetzt klären und den Antrag im Juni erneut auf die Tagesordnung setzen.