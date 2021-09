„Motor für Wirtschaft und Handel“

Der neue DHL-Zustellstützpunkt wurde jetzt feierlich eingeweiht. Er ist schon seit November in Betrieb, aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Festakt nun nachgeholt. Bürgermeisterin Christa Lenderich informierte sich dort, wie die Post sortiert wird und dankte den Zustellern für ihre unermüdliche Arbeit auch während des Lockdowns.

Neuer DHL-Zustellstützpunkt an der Metelener Straße eingeweiht

Schlüsselübergabe für den neuen DHL-Zustellstützpunkt an der Metelener Straße mit (oben, v.l.) Standortleiter Stephan Vosseberg, Investor Josef Lahrkamp, Bürgermeisterin Christa Lenderich und Klaus Schnabel, Gebäudemanager bei der Firma Lahrkamp. Auch die Zusteller waren bei dem Festakt dabei.

Von der Metelener Straße aus starten die 31 Post- und Paketboten täglich, um Briefe und Päckchen in 21 Bezirken in Och­trup und Metelen zuzustellen. Seit November ist der neue gebaute DHL-Zustellstützpunkt – wie er offiziell heißt – in Betrieb.