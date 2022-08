Muscheltürkis sehr beliebt

Beim zweiten und letzten Treffen des kleinen Workshops in der Werkstatt am Bahnhof zeigte Töpfermeisterin Tanja Withut, worauf es bei der Glasur von Tonobjekte ankommt.

Ferienspaßaktion „Lieblingsgeschirr“ geht in die nächste Runde

Beim zweiten und letzten Treffen des kleinen Workshops in der Werkstatt am Bahnhof zeigte Töpfermeisterin Tanja Withut, worauf es bei der Glasur von Tonobjekte ankommt. Nachdem die Kinder beim ersten Treffen vor zwei Wochen ihre Skulpturen zurechtgeformt haben, ging es am Mittwoch daran, die Farben aufzutragen.