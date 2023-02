Obwohl noch mehr als 100 Konzerte der „Farwell Yellow Brick Road“-Abschiedstournee des Superstars Sir Elton John ausstehen, ist diese Welttournee schon jetzt die erfolgreichste aller Zeiten. Die „Sophisticated Ladies & Gents“, die Bigband des Städtischen Gymnasiums Ochtrup, sind mal gleich mit aufgesprungen und huldigen dem Superstar in ihrem neuen Programm „Your Song“.

Jugendherberge Lingen

Nun trafen sich die jungen Musikerinnen und Musiker unter ihrem Leiter Christoph Bumm-Dawin, unterstützt von den Musikkolleginnen und -kollegen Stefan Gehring und Claudia Brägelmann, zur traditionellen Bigbandfahrt in der Jugendherberge Lingen. Der Reisebus, gesponsert vom Förderverein des Gymnasiums, war voll gepackt mit Bühnentechnik und Instrumenten, schnell war das Bandbanner im Heckfenster installiert und auf ging´s zu vier tollen Tagen voller Musik, Spaß und Gemeinschaft. Von morgens bis abends wurde konzentriert musiziert, in Satz- und Gesamtproben, zum Teil bis tief in die Nacht.

Matratzenlager

Nach kurzer Schlafpause schweifte Bumm-Dawin mit seiner Querflöte schon wieder durch die Flure, um seine großen und kleinen Kids mit Crocodile Rock, I´m Still Standing oder Don´t Go Breaking My Heart aus den buntkarierten Betten zu blasen. Schon beim Frühstück, reichhaltig auch für Veggis und Veganer, wurden Probenpläne für den Tag geschmiedet, so ganz nebenbei das schon traditionelle „Mörderspiel“ zelebriert, viel gelacht und unbeschwert vom Schulalltag Session gemacht.

Vollblutmusiker

Persönlich schillerte Sir Elton von der extra installierten Kinoleinwand, völlig ausgeflippt mit „Pinball Wizard“. Wer auf dem im Probensaal ausgebreiteten Matratzenlager noch nicht vor Erschöpfung schlummerte, war hingerissen von diesem Vollblutmusiker.

Die Fans der „Sophisticated Ladies&Gents“ dürfen sich auf all die genannten Titel und noch viel mehr in ihrer Show „Your Song“ mit viel Musik und Gesang in der Aula des Gymnasiums am 31. August und 1. September (jeweils um 19 Uhr) freuen.