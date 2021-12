Bäckerei Voss und Wittekindshof starten gemeinsam neues Projekt

Es ist ein Projekt, bei dem sowohl Nachhaltigkeit als auch Inklusion zum Zuge kommen – und die Kunden können beim Einkauf sogar noch sparen. Ab Dienstag (7. Dezember) gibt es in der zuletzt seit mehreren Monaten geschlossenen Filiale der Ochtruper Bäckerei Voss an der Ecke Gildehauser Straße/Fabrikstraße in Gronau einen Nachhaltigkeitsladen. Unter dem Motto „Gutes von gestern“ werden in dem ersten Vortagsladen der Bäckerei Voss Mitarbeiter des Wittekindshofes Brot, Brötchen und Gebäck vom Vortag anbieten – und das mit 50 Prozent Rabatt auf den regulären Bäckereipreis.

