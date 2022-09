Nachmittag für die ganze Familie

Ochtrup

Es fühlte sich an wie vor der Corona-Zeit, das Gemeindefest der Evangelischen Kirchengemeinde. Das sagte Pfarrerin Imke Philipps, als sie an den einleitenden Gottesdienst zurückdachte. Der Jona-Kindergarten feierte zeitgleich seinen zehnten Geburtstag. Das Fest lockte viele Gäste an.

Von Rieke Tombült