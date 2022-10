Nachtigallen ohne Proberaum

Der Ochtruper Spielmannszug Nachtigallen darf seinen Proberaum aktuell nicht betreten. Der Raum im Stadtmusikhaus in der Oster ist gesperrt, weil sich ein großer Riss in der Wand gebildet hat. Der Musikverein muss daher umziehen – doch Besserung ist in Sicht.

Teile des Stadtmusikhauses in der Oster, in dem mehrere Ochtruper Musikvereine ihre Proberäume haben, dürfen aktuell nicht betreten werden. Besonders jener Raum, in dem normalerweise der Spielmannszug Nachtigallen probt, ist betroffen. Dort hat sich ein Riss in der Wand gebildet. Laut Matthias Gertz vom Gebäudemanagement der Stadt sei bereits vor den Sommerferien ein Setzriss in der Wand entdeckt worden.