Netzwerk funktioniert und ist notwendig

Gewalt gegen Frauen ist eines der Themen, mit der sich die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ochtrup, Julie Nacke, beschäftigt. In ihrem Tätigkeitsbericht hat sie jetzt einen Überblick zur Situation in der Töpferstadt gegeben. Es wurde schon viel erreicht, doch es gibt auch viel Handlungsbedarf.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ochtrup, Julie Nacke, hat jüngst Politik und Verwaltung ihren Tätigkeitsbericht vorgelegt. Sie erklärte, dass das Thema Gewalt an Frauen auch in der Töpferstadt eines sei: „Das passiert nicht nur in Großstädten, sondern auch in kleineren Kommunen.“ 40 Fälle seien 2021 bei der Ochtruper Polizei gemeldet worden.