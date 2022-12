Neue Bildungsräume und ein Spielplatz

Christoph Stücker, Annette und Arnold Becker sind dankbar für die Unterstützung vieler. Denn nur so konnten und können sie den Kindern im Casa da Crianca helfen. Was ist in den vergangenen zwei Jahren alles passiert?

Der Vorstand des Kinderfördervereins „Casa da Crianca“ hat einen Brief an die Mitglieder und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger geschrieben. Darin heißt es unter anderem: „Wir finden, es ist an der Zeit, uns bei Ihnen in einem Brief einmal persönlich für Ihre große Bereitschaft, uns zu unterstützen, zu bedanken. Gleichzeitig möchten wir berichten, dass wir in den vergangenen zwei Jahren im Casa de Crianca vieles erreichen konnten.“

Corona habe auch im Casa und der Umgebung heftig gewütet, so dass die regelmäßigen Hygiene- und Lebensmittelpakete, die vor Ort von den Mitarbeitern des Casa verteilt wurden, eine wichtige Unterstützung für die Familien der Kinder gewesen seien, heißt es zunächst.

Vorschulische Bildung

Endlich seien die neuen Bildungsräume gebaut werden. „Dank ihrer guten Ausstattung mit Möbeln und Bildungsmaterialien können die Kinder nun eine solide vorschulische Bildung erhalten und entsprechend gefördert werden. Gerade diese Maßnahme lag uns sehr am Herzen, schreiben Christoph Stücker, Annette und Arnold Becker.

„Für Bildung“, informiert der Vorstand weiter, „besteht erst Interesse, wenn die Grundbedürfnisse einigermaßen geregelt sind.“ Für die Kinder bedeute dass, wenigstens eine warme Mahlzeit täglich zu erhalten, frische Kleidung zu haben und Möglichkeiten des unbeschwerten Spiels. „Die Voraussetzungen dafür haben wir in den Jahren als Erstes unterstützt. Es wurde eine Industriewaschmaschine angeschafft, entsprechende Ruheräumlichkeiten wurden geschaffen, eine moderne große Küche ist eingerichtet worden. Der Verein habe einen, Spielplatz gebaut werden, den mit Spielgeräten und einer großen Überdachung als Sonnenschutz ausgerüstet.

Regelmäßige Spenden

„Mit der Errichtung der Bildungsräume haben wir notwendige große Projekte im Casa abgeschlossen, so dass das Haus in einem sehr guten Zustand ist. Die Kinder fühlen sich wohl und alle Mitarbeiter sind dankbar, in einer angemessenen Umgebung gute Arbeit leisten zu können. Das alles konnten wir nur mit Ihrer überaus großen Unterstützung und den regelmäßig fließenden Spenden erreichen. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön!“

In Zukunft will der Verein versuchen, das Casa etwa bei der jährlichen medizinischen Untersuchung der Kinder zu unterstützen. „Schön wäre es, wenn wir bei diesen Vorhaben weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen könnten“, so Christoph Stücker, Annette und Arnold Becker.

Spendenkonto Volksbank Ochtrup eG: IBAN DE 27401646180045000100