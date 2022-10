Neue Blühstreifen für Insektenvielfalt

Städtische Maßnahme in Welbergen

Ochtrup

An den Rändern mehrer Äcker in Welbergen entsteht neuer Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und Co. Die Stadt Ochtrup sät 3800 Quadratmeter Blühstreifen ein. Zusätzlich werden rund 1800 Quadratmeter Hecke gepflanzt.

Von Alex Piccin