Auch in der jetzigen Zeit mit pandemie-bedingten Einschränkungen, haben sich die Volkshochschule und Musikschule dazu entschlossen, für das Jahr 2022 ein umfangreiches Jahresprogramm zur Weiterbildung der Bürgerinnen und Bürger aus Ochtrup, Neuenkirchen, Wettringen und Metelen aufzustellen. Das Thema „Neue Perspektiven wagen“ ist dabei bewusst gewählt, da alle Beteiligten sich nach fast zwei Jahren unter Einschränkungen darauf eingestellt haben, dass, auch wenn es zu notwendigen Planungsänderungen kommt, eine sinnvolle Lösung gefunden werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

Babysitter-Kursus

In diesen Tagen wird das neue Jahresprogramm im Verbandsgebiet verteilt. Das gut 190-seitige Programmheft liegt kostenfrei bei allen Banken, Sparkassen, Büchereien, Buchhandlungen, Stadt- und Gemeindeverwaltungen aus. Alle Angebote sind auch auf den entsprechenden Internetseiten veröffentlicht.

Der VHS-Teil umfasst Weiterbildungsangebote für die Interessengebiete Politik, Gesellschaft und Umwelt, Kultur, Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit, Beruf und Informationstechnologie. Vorträge und Seminare befassen sich mit den Themen Bildung für nachhaltige Entwicklung, Klimawandel und Zukunft, Kunstgeschichte sowie allgemeinen Lebensfragen. Jugendliche haben die Möglichkeit, sich zum Babysitter qualifizieren zu lassen.

Entspannung und Fitness

Ein umfangreiches Angebot an Entspannungs-, Gymnastik-, Fitness- und Zumbakursen soll Interessierte auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen. Ein Thementag zum Thema Depressionen und deren Folgeerkrankungen ist für Mai geplant. Wiederum wird Bogenschießen angeboten und auch die Vorbereitung auf die Sportfischerprüfung und den Segel- oder Motorbootführerschein. Dazu zählt auch die berufsbegleitende „Weiterbildung zum Entspannungstrainer“.

Die Vermittlung von Sprachkenntnissen (Niederländisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Arabisch) nimmt breiten Raum ein. Insbesondere Deutschkurse für Zugewanderte und Integrationskurse bestimmen das Angebot des Fachbereichs „Sprachen“. Weitere Sprachkurse seltener unterrichteter Sprachen können online besucht werden.

Kompetenzen stärken

Veranstaltungen, die berufliche und persönliche Kompetenzen stärken, bestimmen das Angebot im Fachbereich „Arbeit und Beruf“.

Das Angebot der Musikschule reicht vom Instrumentalunterricht für Akkordeon, Blockflöte, Cello und Klarinette bis hin zum Posaunen- und Xylofonunterricht. Weiterhin können regelmäßige Angebote auch als Fernunterricht online gebucht werden.

Konzerte

Die Projektmusikschule mit Workshops, Kursen und Veranstaltungen ist durch die Corona-bedingten Einschränkungen in 2022 nicht so umfangreich wie gewohnt. Bisher sind Gitarrenkurse, Workshops für das Musizieren mit dem iPad sowie ein Musikschul-Familien-Mitmach-Konzert geplant. Das Ferienspaßprogramm im „Camp music“ sowie das Herbstkonzert sollen stattfinden. Die Tanzabteilung bietet beispielsweise den klassischen Ballettunterricht, den Kindertanz und das Happy Dancing an. „Wir planen die Eröffnung des neuen Unterrichtsgebäudes an der Professor-Katerkamp-Straße in Ochtrup mit einem Tag der offenen Tür am 22. Januar (Samstag)“, kündigt der Leiter der Musikschule, Andreas Hermjakob, an.

Das Programmjahr wird am 6. Februar (Sonntag) mit einem Cembalokonzert von Lisa Schäfer und dem Reisevortrag „La dolce Vita – aus der Krise ins Glück“ von Ina Spogahn in der Villa Winkel eröffnet.

Anmeldung

Für alle Kursangebote ist eine Anmeldung erforderlich, die auch über die Internetseite der Volkshochschule oder der Musikschule vorgenommen werden kann. Telefonisch werden Fragen unter 0 25 53/9 39 80 beantwortet.