Neue Szenen für Harry Potter

Kurzfilme statt Hörspiele: Das Programm für die Ferienspaßwoche im Jugendcafé Freiraum wurde auf Wunsch der Teilnehmer spontan umgestaltet. Aber nicht nur mit der Kamera waren die Kinder und Jugendlichen in den fünf Tagen unterwegs.

Posieren vor dem Greenscreen: Die Hintergrundkulissen fügten die Amateurfilmemacher zum Schluss am iPad ein.

Eigentlich stand auf dem Programm des Jugendcafés „Freiraum“ ein Hörspielworkshop, doch letzten Endes entschieden sich die Kinder und Jugendlichen stattdessen für die Realisierung einiger Kurzfilmprojekte. „Wir machen es immer spontan und gehen auf das ein, was die Kinder während der fünf Tage machen möchten“, erklärten die Leiterinnen Lisa Rotterdam und Haley Reinders am Donnerstag.

Vor einer grünen Leinwand hatten die Laiendarsteller an den vorherigen Tagen unter anderem ihre Lieblingsszenen aus den „Harry Potter“-Filmen reinszeniert, aber auch Skripte für neue Szenarien geschrieben. So stellte einer der Jungen, Mats, in einer Sequenz den Sohn von Harry Potter dar, während Lisa und Lea die Rollen der Töchter von Ron und Hermine innehatten. Dazu verkleideten sie sich als Magier und „flogen“ auf ihren Besen durch die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Letztere fügten sie mit Hilfe eines iPads im Nachhinein als Hintergrund ein.

Parallel zu den Kurzfilmen realisierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Verlauf der fünf Tage jedoch noch viele weitere Projekte. Dazu stand ihnen die gesamte Ausstattung des Jugendcafés zur Verfügung. „Unsere Band hat aber noch keinen Namen“, berichteten Jan und Lenn, während sie im Keller mit Schlagzeug, Gitarre und Keyboard probten. „Tinnitus“, lautete der nicht ganz ernst gemeinte Vorschlag von Betreuerin Jette Friedrichs. Üben können die Jungen auch nach der Ferienspaß-Woche noch. Das Musikequipment im „Freiraum“ steht Besuchern generell zur freien Verfügung.

Auffällig waren auch die bunten T-Shirts, die viele der Teilnehmer trugen. Diese haben sie selbst gestaltet, wie sie berichteten. „Batiken“ nennt sich die Methode, mit der sie die Oberteile zunächst einweichten und anschließend mit Hilfe von Gummibändern zu einer Art Spirale formten. Danach verteilten sie verschiedenen Textilfarben auf dem Knäul und ließen das Ganze trocknen. Sobald alles getrocknet war, offenbarten sich beim Auseinanderfalten kaleidoskopartige Strukturen.

An einem Plotter druckten die Kinder und Jugendlichen außerdem Motive aus und bügelten sie anschließend auf den Hemden fest. Ferner gestalteten die Teilnehmer Anfang der Woche Vorlagen für dreidimensionale Modelle, die Betreuer Keno Woltering später für sie am 3-D-Drucker in der Bücherei ausdruckte.

Der Freitag stand ganz im Zeichen amerikanischer Küche. Zum Frühstück brutzelte die Gruppe Pancakes, für den Nachmittag waren noch Hamburger und Cookies geplant. Beim Kochen fragte eine der Betreuerinnen, was den Kindern bislang am besten gefallen hat. „Einfach alles“, antwortete Mats blitzschnell. Am Donnerstag und Freitag war die Gruppe aufgrund anderer Ferienspaßaktionen etwas kleiner, doch alle hatten merklich Spaß.