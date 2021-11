Neuer Standort und neue Führung

Die Gynäkologische Gemeinschaftspraxis wird nach vier Dekaden ihr Gesicht verändern. Der bisherige Standort an der Hospitalstraße wird notgedrungen aufgegeben. Auch in der Leitung stehen Neuerungen an.

Eine Ära neigt sich nach 40 Jahren dem Ende entgegen. Die Gynäkologische Gemeinschaftspraxis Dr. Krieg, Dr. Kretzer-Luig und Holtwisch wird im nächsten Jahr ihren Standort an der Hospitalstraße verlassen und in die Innenstadt umziehen. Mehr noch: Veränderungen stehen dann auch personell an, denn Dr. Friedrich Krieg und Dr. Ursula Kretzer-Luig werden als Ärzte in den Ruhestand gehen.