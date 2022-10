Neues Portal macht es einfacher

Ungeliebte Dinge erledigt man (un)gerne auf dem letzten Drücker. Für manch einen wird die Grundsteuererklärung wohl dazu gehören. Bis Ende Januar 2023 muss sie dem Finanzamt übermittelt worden sein. Die Frist ist am Donnerstag verlängert worden. Ursprünglich endete sie am 31. Oktober. Auch der Autor hat die Abgabe auf die lange Bank geschoben. In diesem Fall vielleicht auch gut so, wie ein Selbstversuch ergeben hat.

Denn inzwischen hat die Bundesfinanzverwaltung auf Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger reagiert und ein weiteres Internetportal geschaltet. Darauf können Privateigentümer ihre Erklärung abgeben, die ihren Besitz unter anderem in NRW haben. Das Portal ist übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltet. Besonders jene, die mit dem Portal „Elster“ nicht zurechtkommen, werden dieses als Erleichterung empfinden. Eigentümer von Ein- oder Zweifamilienhäusern, Eigentumswohnungen oder unbebauten Grundstücken sind die Zielgruppe dieses Portals, teilt das Bundesfinanzministerium mit.

Schnell erledigt

Wer alle Unterlagen vorliegen hat, ist in wenigen Minuten fertig. Auf dem Anschreiben des Finanzamtes sind bereits viele Daten aufgeführt, die bloß übertragen werden müssen. Dazu noch die Steuer-ID, Informationen zur Wohnfläche und Angaben zur Person einfügen, schon ist die Grundsteuererklärung ausgefüllt – zumindest in unkomplizierten Fällen. Der Online-Dienst bietet aber auch für schwierigere Angelegenheiten diverse Hilfestellungen.

Die Bearbeitung erfolgt im Internetbrowser der Wahl, kann unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden, da die Daten in einem Cookie gespeichert werden. Eine Bearbeitung an einem anderen Gerät ist aus diesem Grund nicht möglich. Wer bereits ein Elster-Zertifikat besitzt, kann schließlich direkt zur Abgabe schreiten. Doch auch ohne ist das möglich. Ein Freischaltcode wird dann per Post zugesandt. Doch aufgepasst: Dies kann auch mal eine Woche oder länger dauern.