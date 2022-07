Norbert Röttgers: Nicht ohne meinen Kramer 312 LE

Männer und ihre Autos... Dieses Sprichwort könnte man auch auf Norbert Röttgers übertragen. Der Garten und alles, was damit zu tun hat, ist das Metier des 69-Jährigen. Mit seiner Garten- und Landschaftsbaufirma hat er sich 1979 selbstständig gemacht. Zwei Jahre später kaufte er sich für 72.000 DM einen Radlader, einen Kramer 312 LE, der ihn bis heute und auch künftig treu begleitet.

Die Türen müssen ausgetauscht werden, da man aufgrund des Rostbefalls teilweise schon durchgucken kann. Eine hat Röttgers über Kleinanzeigen ergattert: „Die zweite werde ich mir notfalls von einem Schlosser nachbauen lassen.“ Ansonsten laufe das Gefährt „wie‘n Dittken“. Technisch einwandfrei, wird der Kramer demnächst auch optisch auf Vordermann gebracht und den Gärtner auch im Ruhestand begleiten, während der Großteil des umfangreichen Gärtnerarsenals weiterverkauft wird. Man weiß ja nie, wofür so ein Männerspielzeug noch gut sein kann.

Spaß beiseite. Nächstes Jahr möchte Röttgers eigentlich aufhören. Die Knochen machten nicht mehr so mit. Doch alle, die ihn kennen, rechnen eigentlich damit, dass er noch weitermacht. Nicht zuletzt seine Stammkundschaft, die er mittlerweile ausschließlich bedient. Neben Privathaushalten in Ochtrup sind es welche in Amelsbüren. In Münsters Süden schwören gleich neun Nachbarn in einem Straßenzug auf die Dienste des Töpferstädters.

Der Traum von der Baumschule

Gelernt hat er bei Gasch in Steinfurt „Blumen und Zierpflanzen“. So hieß damals die Spezialisierung im Gärtnerberuf. Später arbeitete der Ochtruper im Gartencenter Newels in Münster, ehe ihn der Berufsweg in die Selbstständigkeit führte. „Eigentlich wollte ich immer eine Baumschule gemacht haben“, blickt Röttgers zurück. Die Jungpflanzen bis zum Verkauf heranzuziehen, habe ihn fasziniert. „25, 30 Hektar, das wäre mein Ding gewesen.“

Doch seine Frau gab ihm den Hinweis, dass er auf diesem Weg erst zwei, drei Jahre später Einkünfte haben würde. Bei der Gartengestaltung hingegen spränge finanziell sofort was raus. Der Anregung folgte Norbert Röttgers schließlich und hat es nie bereut: „Im Gegenteil, ich mache das gerne und würde den Weg immer wieder wählen. Die Baumschule wäre allerdings das i-Tüpfelchen.“

Beruflich hat er aber nicht immer auf seine Frau gehört. Sein erster Bagger, den er 1980 anschaffte, hatte im ersten Jahr nur 40, 50 Betriebsstunden. Der solle wieder verkauft werden, lautete der Vorschlag. Doch Norbert Röttgers behielt ihn – und sollte recht behalten. Im Lauf der Jahre wurde das Gerät öfter beansprucht, weitere Maschinen kamen hinzu: ein Zeichen, dass das Geschäft florierte. Leihgeräte kamen für Röttgers nie infrage, schließlich sei es dann nicht immer möglich, zu einem bestimmten Termin auch das passende Gerät parat zu haben.

Freie Hand bei Outlet-Begrünung

In den Anfangsjahren holte sich Röttgers als Alleinunterhalter Aushilfen zur Unterstützung. Später kamen Gehilfen dazu, in Spitzenzeiten waren es drei. Einer dieser Höhepunkte und „einer der schönsten Aufträge“ war die Begrünung des Outletcenters. Paul Dankbar von der damals verantwortlichen Hütten Holding habe ihm dabei freie Hand gelassen.

Röttgers ist aufgefallen, dass das Anlegen von Teichen oder Erdwällen nicht mehr sehr gefragt ist: „Dafür werden heute viele Rasenflächen entfernt, um dort Stauden für Insekten zu pflanzen.“ Diese seien pflegeleicht und versprechen obendrein sommerliche Summkonzerte durch Bienen und Co.

Im vergangenen Jahr hat Röttgers den WN-Lesern Tipps zur Heckenpflege gegeben. Damals sagte er noch, ein Gärtner müsse ein großes Herz und eine scharfe Schere haben. „Vier Wochen später war mein Finger fast ab“, blickt der 69-Jährige zurück auf einen von zwei Arbeitsunfällen in seiner Laufbahn. Ein Maulwurfsloch hat die Leiter zur Seite absacken lassen. Dabei griff er aus Reflex in die Heckenschere. Die Ärzte im Borghorster Krankenhaus retteten jedoch den Finger und auch das Gefühl ist fast vollständig wieder da.