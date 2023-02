Niemand weint G 8 eine Träne hinterher

Am Städtischen Gymnasium ist in diesem Schuljahr der letzte G8-Jahrgang in die Oberstufe gewechselt. Nach ihrem Abschluss 2025 dürfen dann wieder alle Schülerinnen und Schüler nach neun Jahren Abitur machen. 2026 wird es allerdings ein Jahr ohne Abiturienten geben.

Am Gymnasium ist der letzte Jahrgang in die Oberstufe gestartet

Es war eine Schulreform, die im Jahr 2005 die Schulzeit an Gymnasien in NRW von neun auf acht Jahre reduzierte. Vor ziemlich genau zehn Jahren gab es deshalb am Städtischen Gymnasium Och­trup einen doppelten Abiturjahrgang. Nach der Rolle rückwärts zum Schuljahr 2019/20 und der damit verbundenen Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren (G 9) ist in diesem Jahr der letzte G8-Jahrgang in die Oberstufe gestartet.