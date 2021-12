Nikolaus bekommt tüchtige Verstärkung

Der Mann mit dem weiten Mantel und dem Rauschebart hat dieser Tage eine Menge zu tun. Als Nikolaus beschenkt er Kinder in aller Herren Länder. Um ihn ein wenig zu entlasten, hat der Nikolausverein Doppelgänger entsandt, die die Kinder und Senioren im Niedereschgebiet mit süßen Kleinigkeiten überraschen.

Dass der Nikolaus keinen leichten Job hat, können sich wohl alle denken. Zweieinhalb Milliarden Kinder in nur einer Nacht zu beschenken, klingt nach einer Mammutaufgabe. Im Niedereschgebiet fand er sich darum Verstärkung in Personen, die ihn standesgemäß vertreten. Insgesamt sieben Nikoläuse haben sich somit am Sonntag auf den Weg gemacht, um etwa 250 Kinder zu beschenken.