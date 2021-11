Noch keine Entscheidung zur Umsetzung getroffen

Die Neugestaltung des Knotenpunktes Rosenstraße/Postdamm/Schöneberg/Kranenbült stand jetzt auf der Tagesordnung des Ausschusses für Infrastruktur. Die Verwaltung hatte einen Beschlussvorschlag vorgelegt, nach dem im Bereich der Bilker Straße in Höhe der ehemaligen Schreinerei eine Querungshilfe angelegt werden soll. Der von der Bilker Straße kommende Radverkehr soll mittels Fahrbahnmarkierungen in die Rosenstraße geleitet werden.

Wie es an der Kreuzung Rosenstraße/Bilker Straße weitergeht, ist noch nicht abschließend geklärt.

Damit zeigten sich die Freien Wähler einverstanden, wie Fraktionsvorsitzende Claudia Fremann sagte: „Eine Querungshilfe dort ist mit wenig Aufwand und viel Nutzen verbunden.“ Eine andere Idee verfolgt weiterhin die CDU. Die Christdemokraten seien auch für mehr Radverkehr, erklärte Herbert Löcker: „Die genannten Maßnahmen kosten auch Geld. Wir werden dort aber nicht um einen Kreisverkehr herumkommen, spätestens sobald das DOC die Erweiterung umgesetzt hat.“

Bauamtsleiterin Karin Korten hielt die Ausführungen Jens Rümenapps vom Büro „Gertz Gutsche Rümenapp“ in Berlin dagegen. Der Verkehrsplaner hatte im März dieses Jahres eine Verkehrsanalyse vorgelegt, nach der an dem besagten Standort an der Rosenstraße/Bilker Straße kein Kreisverkehr notwendig sei. Außerdem seien die im im Beschlussvorschlag aufgeführten Maßnahmen nicht ohne weiteres mit einem Kreisverkehr vereinbar.

Der Bitte der SPD, die Entscheidung über die Maßnahmen in die Haushaltsberatungen zu verschieben, folgten die anderen Fraktionen.