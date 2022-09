Nostalgie am Pizzaofen

Ochtrup

Der Hype in den sozialen Netzwerken um die Rückkehr der einstigen Kult-Pizzeria „Mimo“ war nach den ersten Fotos schon groß. Und die steten Nachfragen seitens der Stammkundschaft hatten Erfolg, denn mittlerweile ist die Rückkehr ins Gastrobusiness perfekt. An der Bahnhofstraße hat Abdulkerim Akkus einen neuen Laden eröffnet. So wie damals an der Gronauer Straße spielen seine Kinder auch heute eine große Rolle im Geschäft.

Von Alex Piccin