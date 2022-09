56-Jähriger muss wegen sexueller Belästigung Geldstrafe zahlen

Ochtrup

Ein Klaps auf dem Hintern hier, ein anzüglicher Spruch dort: Dass das kein Kavaliersdelikt ist und das Gegenüber in eine schlimme Situation bringen kann, dürfte einem 56 Jahre alten Gronauer spätestens nach der Verhandlung am Amtsgericht Steinfurt klar sein. Er hatte sich entsprechend seinen Arbeitskolleginnen einer Tankstelle in Ochtrup verhalten.

