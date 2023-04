Anwohner der Feuerwache fühlen sich nicht ausreichend vor Immissionen geschützt

Die Feuerwache an der Professor-Gärtner-Straße steht kurz vor der Fertigstellung. Parallel zum Bau ist eine Klage gegen die Baugenehmigung eingereicht worden. Sie wurde am Dienstagmorgen vor dem Verwaltungsgericht Münster verhandelt. Es geht um Schall- und Lichtimmissionen.

Die Baugenehmigung für die neue Feuerwache an der Ecke Professor-Gärtner-Straße/Grüner Weg ist beklagt worden. Die Kläger bemängeln unter anderem den Schallschutz am Pumpenprüfstand (linke Halle im Bild).

Der Vorsitzende Richter am Verwaltungsgericht Münster bemühte sich am Dienstagmorgen, die örtlichen Gegebenheiten und die Umstände des Neubaus der Feuerwache an der Ecke Professor-Gärtner-Straße/Grüner Weg nachzuvollziehen. Eigentümer eines angrenzenden Grundstücks haben gegen den Kreis Steinfurt als erteilende Behörde der Baugenehmigung geklagt. Die Stadt Ochtrup ist beigeladen. Der Vorsitzende fragte mehrfach nach, worum es genau der Klägerseite gehe, denn so offensichtlich erschien es ihm nicht.