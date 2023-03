Betrunkener verursacht Frontalcrash auf der Gegenfahrbahn

Mit Reue begegnete der Angeklagte am Mittwoch dem Amtsgericht Steinfurt. Bei einem Autounfall am späten Nachmittag des 10. November 2022 war der Bentheimer mit einem Blutalkoholgehalt von 0,82 Promille in den Gegenverkehr auf der Bentheimer Straße in Ochtrup geratehn. Dabei prallte er mit einem Wohnmobil zusammen.

Der 48-Jährige sagte aus, an dem Unfalltag gegen Mittag ein Glas Alkohol konsumiert zu haben. Ebenso gestand der Sozialhilfeempfänger ein, das Genussmittel allgemein nicht gut zu vertragen. Er fügte hinzu, an dem Novembertag durcheinander gewesen zu sein, da er im Vorfeld erfahren habe, adoptiert zu sein.

Nach einem Telefonat mit seiner Familie, von dem er sich mehr Informationen über seine leiblichen Eltern erhofft habe, sei er aufgebracht gewesen. Als er am späten Nachmittag für einen Kollegen über die Bentheimer Straße nach Ochtrup fuhr, um eine Autobatterie zu besorgen, verlor er die Kontrolle über den Pkw. Die Insassen des Wohnmobils erlitten mehrere Schnittverletzungen und Brüche, mit denen sie noch heute zu kämpfen haben.

Vollbremsung war notwendig

„Das Ganze spielte sich in zehn Sekunden ab“, sagte der 56-jährige Zeuge aus Recklinghausen aus. „Wir haben derzeit nicht so viel Urlaub und wollten bei einem Tagesausflug ins DOC“, erklärte der Geschädigte den Grund für die Fahrt nach Ochtrup. Seine Frau ergänzte, auf dem Weg zu einem Stellplatz für das Wohnmobil gewesen zu sein.

Die Zeugin habe die Schlagenlinien des Entgegenfahrenden zuerst bemerkt und daraufhin ihren Mann gewarnt. „Er geriet zwischen 50 und 80 Metern vor uns auf unsere Fahrbahn. Ich habe dann eine Vollbremsung gemacht und bin auf dem Grünstreifen zum Stehen gekommen“, beschrieb der Recklinghausener weiter.

Entschuldigung bei Opfern

Mehrere Ersthelfer und im Prozess geladene Zeugen kümmerten sich um die zwei Verletzten im Wohnmobil sowie den Unfallverursacher und seinen Beifahrer. Der Angeklagte entschuldigte sich während des Prozesses bei dem Ehepaar und schien selbst erschrocken über sein Verhalten. „Ich verstehe, dass es Ihnen leid tut, aber ich habe kein Verständnis für Alkohol am Steuer. Sie haben uns wirklich einiges von unserem normalen Leben geraubt durch den Unfall“, zeigte sich die Zeugin sichtlich betroffen.

Zusätzlich zu den körperlichen Schäden, mit dem das Paar noch heute in Behandlung sei, entstand ein Totalschaden am Wohnmobil von 154 000 Euro. Der Zeuge korrigierte die Summe während des Strafverfahrens auf 180 000 Euro.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft plädierte aufgrund fahrlässiger Körperverletzung auf eine Strafe von 50 Tagessätzen à 15 Euro sowie dem Entzug der Fahrerlaubnis für mindestens sechs Monate. Die Richterin folgte dem und erlegte dem Angeklagten zusätzlich die Kosten des Verfahrens auf.