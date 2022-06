Ochtrup kommt in Bewegung

Der Stadtpark ist in den ersten beiden Wochen der Sommerferien Ziel von Sportbegeisterten. Die OST hat in Kooperation mit örtlichen Sport-Experten ein umfangreiches Programm für „Sport im Park“ auf die Beine gestellt.

„Sport im Park“ bedeutet, gemeinsam draußen zu trainieren, sich zu bewegen und Spaß zu haben. Vom 27. Juni (Montag) bis zum 8. Juli (Freitag) ist der Stadtpark dazu wieder der Anlaufpunkt. Die Volkshochschule, die Turnabteilung des SC Arminia Ochtrup, Personaltrainerin und Ernährungscoach Christina Holtmann, „Fitwerk/Physiofit“ und „Vital-Fit Die Gesundheitscoaches“ haben laut einer Pressemitteilung zusammen mit der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) die zweite Auflage auf die Beine gestellt. Es handelt sich um ein abwechslungsreiches sowie kostenloses Gesundheits- und Fitnessangebot für Jung und Alt.

„Auch in diesem Jahr können wir wieder einen bunten Mix aus Spiel und Spaß, Prävention, Work-out und vieles mehr anbieten“, freut sich Anne Ermke von der OST.

Viele Teilnehmer erwartet

Die Kooperationspartner mit ihren Kursleitern stünden bereits in den Startlöchern und rechneten nach dem Auftakt im vergangenen Jahr mit vielen Teilnehmenden, die auf den unterschiedlichen Grünflächen des Stadtparks ausreichend Platz haben werden. Für die Sportbegeisterten sei es eine Abwechslung zu den Kursangeboten in den Sporteinrichtungen. „Wir haben unsere Kurse für den Aktionszeitraum einfach nach draußen verlegt“, wird Erik Bodon von Vital-Fit in der Mitteilung zitiert. „Für Schlechtwetter-Alternativen wird, wenn möglich, bei Bedarf gesorgt“, ergänzt Anne Morbusch vom SCA. Die Information an die Teilnehmer erfolge in dem Fall kurzfristig über das Stadtmarketing.

Sigrid Paßlick, Kursleiterin der VHS, ermuntert auch die weniger Sportlichen: „Nutzen Sie die Möglichkeit, sich einfach mal auszuprobieren.“ Im vergangenen Jahr diente die Aktion für einige Teilnehmer als Einstieg in den Sportverein oder ins Fitnessstudio. Raphaela Terkuhlen vom Fitwerk: „Für uns ist ‚Sport im Park‘ eine willkommene Abwechslung. Zudem können wir uns gemeinsam mit anderen Kooperationspartnern präsentieren.“

Prospekte mit allen Angeboten und Anmeldeformulare liegen in vielen Ochtruper Geschäften, öffentlichen Einrichtungen, Apotheken und Arztpraxen aus. Alle Informationen sind auch im Internet hinterlegt. Anmeldungen ab sofort möglich. Für einige Kursangebote gibt es eine Teilnehmerbegrenzung.