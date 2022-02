Stellungnahme zu Anwohnerbedenken

Das geplante Neubaugebiet rückwärtig des Langenhorster Wegs hat die nächste Hürde genommen. Der Bauausschuss votierte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Änderung des Flächennutzungsplans und für den Bebauungsplan. Den endgültigen Beschluss muss der Stadtrat fassen. Die nächste Sitzung ist am 3. März (Donnerstag). Im Flächennutzungsplan ist eine landwirtschaftliche Fläche in eine Wohnbaufläche und eine Grünfläche umgewandelt worden.

