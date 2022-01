Deutlich weniger Gebrauchte am Markt

Wer heutzutage ein neues Auto kaufen möchte, hat es schwerer als noch vor der Pandemie. Die Lieferzeit für Neuwagen hat sich verlängert, der Bestand an Gebrauchtfahrzeugen sich verringert. Es greift die Wirtschaftslehre von Angebot und Nachfrage: Die Preise ziehen an. Die Ursache sind fehlende Bauteile.

Die Ebbe auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist auch beim Autohaus Rensing spürbar. Stand der Hof in der Vergangenheit meist voll, ist der Bestand deutlich gesunken.

Der Chipmangel sei so gravierend, dass Hersteller dazu übergehen, Waschmaschinen aufzukaufen, um an die darin verbauten Halbleiter zu kommen, sagt Markus Wermers. Er ist beim Autohaus Röttering für den Verkauf zuständig. Da die Firma ein Servicepartner von Volkswagen ist, sei die Situation nicht so dramatisch: „Wir haben einige Autos hier, es dürften aber ein bisschen mehr sein. Allerdings nützt es auch nichts, sich den Hof vollzustellen. Denn wenn sich die Situation entspannt, geht die Nachfrage runter und die Händler bleiben womöglich auf den Autos sitzen.“