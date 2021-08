Ochtruper bangt um Verwandtschaft in Afghanistan

In einem behelfsmäßigen Lager in der nordafghanischen Provinz Balch suchen Menschen Zuflucht. Seit Beginn des Abzugs der internationalen Truppen und der Rückkehr der Taliban ist die Zahl der Binnenflüchtlinge deutlich gestiegen. Verwandte des Ochtrupers Hussein Husseini verstecken sich derzeit in den Bergen vor den Taliban.

Foto: Kawa Basharat/dpa