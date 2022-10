Ochtruper Feuerwehr ist gut aufgestellt

Wenn‘s irgendwo in Ochtrup brennt, muss es schnell gehen. Die Feuerwehr sollte möglichst zügig da sein, um Schäden von Häusern, Gegenständen und Personen abzuwenden. Damit das gelingt, werden eine technisch hochwertige Ausrüstung, die Fahrzeuge, Personal und eine gut ausgestattete Feuerwache benötigt.

Um herauszufinden, wie gut die Ochtruper Feuerwehr ausgestattet ist, wird aktuell der sogenannte Brandschutzbedarfsplan aktualisiert. Mehrere Monate lang hat sich das Bonner Planungsbüro „Forplan“ angeschaut, woran es in Ochtrup mangelt und nun die ersten Ergebnisse im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt.

Keine große Baustellen

Um es kurz zu fassen: „Es gibt keine großen Baustellen“, fasst Christian Stumpf vom Planungsbüro zusammen. Im Vergleich zu anderen Feuerwehren laufe es gut in Ochtrup. So wurden alle Einsätze der vergangenen sechs Jahre analysiert und zusammengefasst.

Bei Bränden der Stufe eins – an Gebäuden bis zu sieben Metern Höhe, für die keine besonderen Drehleitern und Fahrzeuge benötigt werden – war die Feuerwehr in vier von fünf Fällen in der Zielzeit (erste Einheit nach zehn Minuten, zweite nach 15 Minuten) vor Ort. Bei Bränden an großen Gebäuden wurde die Zielzeit in drei von vier Fällen erreicht. „Das sind ganz tolle Zahlen, das sehe ich selten“, betont Stumpf.

Durchschnittlich 224 Einsätze gibt es jährlich, der Großteil (165) entfällt auf die Wache in Ochtrup. Bei 100 Einsätzen jährlich stoße man allerdings an die Grenzen dessen, was durch Freiwillige Feuerwehren noch machbar sei. Deshalb schlägt Forplan vor, die feste Stelle des Gerätewartes von 1,5 auf 2,5 Stellen zu erhöhen.

224 Einsätze pro Jahr

Auch hat sich das Planungsbüro angeschaut, wie viele Feuerwehrleute tags und nachts theoretisch zum Einsatz bereit wären. An den Standorten in Welbergen und Langenhorst gibt es demnach zumindest rechnerisch, legt man eine Soll-Zahl zugrunde, zu wenig Feuerwehrleute. „Aber das Problem haben alle Feuerwehren“, sagt Stumpf. Zudem seien trotzdem an allen drei Standorten genügend Einsatzkräfte vorhanden, damit immer eine Staffel (sechs Leute) ausrücken könne.

Boote für die Feuerwehr

Für Lacher sorgte er, als er einige Mängel an der Ochtruper Feuerwache aufzählte und hinterherschob, mit der Ausbesserung „haben Sie ja schon begonnen“. Bürgermeisterin Christa Lendrich ergriff sofort das Mikrofon: „Was heißt hier begonnen, wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr fertig sind“, sagte sie mit Blick auf die im Bau befindliche Feuerwache.

Für kurzzeitige Verwunderung sorgte die Aussage, es fehle Ochtrup an einem Feuerwehrboot. Ein Boot? Die Beigeordnete Birgit Stening erläuterte, dass man in der Tat ein zweites Boot anschaffen müsse. Falls wirklich mal etwas an den Seen passieren sollte, könne Ochtrup auf die Taucherstaffel aus Rheine zurückgreifen. Doch ein Grundstock an kleinen Einsatzbooten müsse vorhanden sein.

All das sind Vorschläge des Planungsbüros. Der 120 Seiten starke Brandschutzbedarfsplan wird nun zunächst in den Fraktionen der Parteien beraten und soll in der Dezember-Sitzung des Stadtrats beschlossen werden.